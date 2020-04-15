2020-04-15T20:59:56+03:00
Политика

В Тверской области уволен министр здравоохранения

Так же в отставку отправлен руководитель управления региональной безопасности
Александр ЖМУЛИН
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В областном правительстве уволили двух глав ведомств. Фото: ПТОВ областном правительстве уволили двух глав ведомств. Фото: ПТО
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В Правительстве Тверской области кадровые перестановки.

Губернатор Игорь Руденя уволил министра здравоохранения Максима Максимова и начальника Главного управления региональной безопасности Василия Попенко.

Исполнять обязанности министра здравоохранения региона будет Константин Седов, который до этого работал заместителем руководителя Минздрава.

Исполнять обязанности начальника Главного управления региональной безопасности будет Александр Веселов, который также занимал должность заместителя ведомства.

С чем связаны такие перестановки во время развития пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, не поясняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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