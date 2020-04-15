2020-04-15T20:27:55+03:00
Звезды

Спектакль "Журавлиные перья" Тверского театра кукол вошел в программу "Большие гастроли-онлайн"

Увидеть его можно будет 19 апреля
Ирина ТАРАСОВА
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Показ пройдет в рамках проекта "Большие гастроли-Онлайн" федерального центра поддержки гастрольной деятельности. Фото: Тверской театр куколПоказ пройдет в рамках проекта "Большие гастроли-Онлайн" федерального центра поддержки гастрольной деятельности. Фото: Тверской театр кукол
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19 апреля в 15.00 состоится трансляция спектакля Тверского театра кукол "Журавлиные перья". Показ пройдет в рамках проекта "Большие гастроли-Онлайн" федерального центра поддержки гастрольной деятельности.

Напомним, в «Больших гастролях-онлайн» постоянно принимают участие новые города и новые театры.

До 19 апреля также можно посмотреть:

16 апреля 19:00 — «На дне» 12+, Нижегородский театр драмы им. М.Горького,

17 апреля 19:00 — «На всякого мудреца довольно простоты» 18+, Свердловский академический театр драмы,

18 апреля 15:00 — «Руслан и Людмила» 6+, Омский театр куклы, актера, маски «Арлекин»,

18 апреля 19:00 — «Турандот» 12+, Московский музыкальный театр «Геликон-опера».

Для просмотра будут доступны следующие способы на выбор:

1. Соцсети «Большие гастроли»: ВКонтакте, Одноклассники, Facebook.

2. YouTube–канал «Большие гастроли».

3. Официальный сайт БольшиеГастроли.РФ в разделе ONLINE нажать на кнопку «Интернет-трансляции».

Если посмотреть в указанное время не получается, волноваться не стоит. Видеозапись сохраняется в течение месяца в соцсетях, на сайте и на YouTube-канале «Больших гастролей», чтобы в любой удобный момент можно было увидеть спектакль после трансляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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