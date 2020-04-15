2020-04-15T17:27:06+03:00
Экономика

В Тверской области лук подорожал на двадцать процентов, а картошка почти на восемь

Тверьстат отчитался о данных еженедельного мониторинга цен на продукты
Виктория ТУШКОВА
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За последнюю отчётную неделю продукты дорожали быстрее, чем дешевелиЗа последнюю отчётную неделю продукты дорожали быстрее, чем дешевелиФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Результаты наблюдения за динамикой потребительских цен с 7 по 13 апреля 2020 года опубликовал Тверьстат. По данным исследования больше всего за указанную неделю в регионе подорожал репчатый лук. Он прибавил в цене 20,8%.

Среди продуктов, которые также подорожали – картофель (+7,6%), куриные яйца (+4,9%), яблоки(+2,8%), гречневая крупа (+2,5%), соль (+2,5%) и морковь (+2,3%). Чуть меньше прибавили в цене рис, шоколадные конфеты, печенье, мороженая рыба.

Подешевели за неделю больше всего: пшено (-5%), а также полукопчёная и варёно-копчёная колбаса (-3,8%). Совсем немного скинули в цене макароны, мука, карамель и консервы для детского питания, фруктовые и овощные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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