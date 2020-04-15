2020-04-15T16:58:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Фейк об отправке тверских полицейских в Москву проверяют следователи

Информация появилась в соцсети
Ольга ТРОФИМОВА
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Фейк об отправке тверских полицейских в Москву проверяют следователиФейк об отправке тверских полицейских в Москву проверяют следователиФото: Евгения ГРЕБЕНИК
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В Тверской области следователи проверяют информацию, размещенную пользователем социальной сети о том, что личный состав сотрудников полиции отправлен в Москву для поддержания там порядка в условиях самоизоляции.

Накануне УМВД России по Тверской области сообщило, что данная информация не соответствует действительности, а личный состав тверской полиции продолжает службу в штатном режиме.

По факту размещения недостоверной информацииЗаволжским межрайонным следственным отделом г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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