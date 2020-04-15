15 Апр 2020 2020-04-15T16:58:54+03:00

Фейк об отправке тверских полицейских в Москву проверяют следователи Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Изменить размер текста: A A

В Тверской области следователи проверяют информацию, размещенную пользователем социальной сети о том, что личный состав сотрудников полиции отправлен в Москву для поддержания там порядка в условиях самоизоляции.

Накануне УМВД России по Тверской области сообщило, что данная информация не соответствует действительности, а личный состав тверской полиции продолжает службу в штатном режиме.

По факту размещения недостоверной информацииЗаволжским межрайонным следственным отделом г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU