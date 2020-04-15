Коронавирус в Тверской области: на вокзалах, в автобусах и поездах усилены профилактические меры
На вокзалах и пригородном транспорте Тверской области усилены профилактические мероприятия, препятствующие распространению коронавирусной инфекции. По официальным данным регионального правительства обработке подверглись 27 автостанций и билетных касс, 15 железнодорожных вокзалов и станций.
На вокзалах в тверской области установлены тепловизоры, входящим измеряют температуру, потоки приезжающих и уезжающих пассажиров разделены, для соблюдения безопасной дистанции между людьми нанесена разметка.
Дезинфекция автобусов общественного транспорта и поездов проводится на постоянной основе.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Тверской области»