2020-04-15T16:33:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тверской области: на вокзалах, в автобусах и поездах усилены профилактические меры

Профилактические меры в пригородном транспорте и на вокзалах призваны сократить распространение коронавируса в Тверской области
Виктория ТУШКОВА
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Обработка вокзала. Фото: ПТООбработка вокзала. Фото: ПТО
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На вокзалах и пригородном транспорте Тверской области усилены профилактические мероприятия, препятствующие распространению коронавирусной инфекции. По официальным данным регионального правительства обработке подверглись 27 автостанций и билетных касс, 15 железнодорожных вокзалов и станций.

На вокзалах в тверской области установлены тепловизоры, входящим измеряют температуру, потоки приезжающих и уезжающих пассажиров разделены, для соблюдения безопасной дистанции между людьми нанесена разметка.

Дезинфекция автобусов общественного транспорта и поездов проводится на постоянной основе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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