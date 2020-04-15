Коронавирус в Тверской области: на вокзалах, в автобусах и поездах усилены профилактические меры

15 Апр 2020 2020-04-15T16:33:51+03:00

Профилактические меры в пригородном транспорте и на вокзалах призваны сократить распространение коронавируса в Тверской области

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На вокзалах и пригородном транспорте Тверской области усилены профилактические мероприятия, препятствующие распространению коронавирусной инфекции. По официальным данным регионального правительства обработке подверглись 27 автостанций и билетных касс, 15 железнодорожных вокзалов и станций.

На вокзалах в тверской области установлены тепловизоры, входящим измеряют температуру, потоки приезжающих и уезжающих пассажиров разделены, для соблюдения безопасной дистанции между людьми нанесена разметка.

Дезинфекция автобусов общественного транспорта и поездов проводится на постоянной основе.

ИСТОЧНИК KP.RU