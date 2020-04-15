2020-04-15T16:31:51+03:00
Общество

На складе в Твери выявили молоко с растительными компонентами

Товар изъят из оборота
Ольга ТРОФИМОВА
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На складе в Твери выявили молоко с растительными компонентами в составеНа складе в Твери выявили молоко с растительными компонентами в составеФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Твери и пгт. Озерный Тверской области специалисты Управления Россельхознадзора по Тверской области провели проверку и взяли пробы молочных продуктов.

Лабораторные исследования, проведенные Тверской межобластной ветлабораторией, показали, что в молоке из Краснодарского края, Саратовской области и Ставропольского края в составе присутствуют растительные стерины: кампестерин, стигмастерин и бета-ситостерин. Наличие данных компонентов нарушает требования Технического регламета Таможенного союза.

Полученные результаты экспертиз направлены в Центральную научно-методическую ветеринарную лабораторию и в Управление Россельхознадзора для принятия соответствующих мер в отношении производителей молока.

ИСТОЧНИК KP.RU

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