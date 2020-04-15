Уроженец Средней Азии попался на "закладках" в Твери

15 Апр 2020 2020-04-15T16:20:05+03:00

Мужчина попался на "закладке" в Твери Фото: УМВД России по Тверской области

Изменить размер текста: A A

Сотрудники Управления по незаконному обороту наркотиков по подозрению в сбыте запрещенных веществ задержали на одной из тверских улиц 27-летнего уроженца Средней Азии. Предполагаемый злоумышленник приехал в Тверь из соседнего региона и в Московском районе собирался сделать "закладку".

При личном досмотре полицейские изъяли у злоумышленника 35 полиэтиленовых свёртков с "тяжелым" наркотиком массой 60 грамм, который он купил через интернет.

Фигурант задержан и водворен в изолятор временного содержания.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, статьи 228.1 УК РФ. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU