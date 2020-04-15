2020-04-15T15:58:20+03:00
Общество

Жители Тверской области стали меньше болеть ОРВИ и гриппом

Статистику озвучил Роспотребнадзор
Ольга ТРОФИМОВА
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Эпидпорог гриппа и ОРВИ в регионе не превышенЭпидпорог гриппа и ОРВИ в регионе не превышенФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Управление Роспотребнадзора по Тверской области продолжает мониторинг заболеваемости ОРВИ и гриппом.

- За прошедшую неделю эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в регионе оставалась на неэпидемическом уровне, - сообщили в ведомстве. - Ни в одной возрастной группе эпидпороги не превышены.

По статистике, в период с 6 по 12 апреля за медицинской помощью с симптомами гриппа и ОРВИ обратилось 7,7 тыс. жителей области, что на 19% ниже уровня заболеваемости предыдущей недели. Показатель недельной заболеваемости ниже эпидпорога - на 23,5%.

Лабораторные исследования показали, что в области циркулируют вирусы негриппозной этиологии (парагрипп, аденовирусы, РС-вирусы), вирусов гриппа не обнаружено.

Роспотребназор напоминает жителям о необходимости соблюдения мер профилактики заражения вирусами гриппа и ОРВИ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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