Пьяный водитель протаранил ограду моста в Тверской области
ДТП произошло в Андреаполе
Водитель наехал на ограду моста Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария случилась около полудня, 15 апреля, в районе дома №1 по улице Советской, в городе Андреаполь Тверской области.
В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что водитель с признаками алкогольного опьянения наехал на ограду моста и получил травмы. Угрозы его жизни нет.
Автомобиль принадлежит знакомому виновника аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU