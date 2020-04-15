2020-04-15T15:44:21+03:00
Происшествия

Пьяный водитель протаранил ограду моста в Тверской области

ДТП произошло в Андреаполе
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Водитель наехал на ограду моста Фото: УГИБДД России по Тверской областиВодитель наехал на ограду моста Фото: УГИБДД России по Тверской области
Изменить размер текста:

Авария случилась около полудня, 15 апреля, в районе дома №1 по улице Советской, в городе Андреаполь Тверской области.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что водитель с признаками алкогольного опьянения наехал на ограду моста и получил травмы. Угрозы его жизни нет.

Автомобиль принадлежит знакомому виновника аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Две жительницы Твери отметили 100-летний юбилей в апреле
В Тверской области уволен министр здравоохранения
Спектакль "Журавлиные перья" Тверского театра кукол вошел в программу "Большие гастроли-онлайн"
Где в Твери дачникам запретили торговать рассадой из-за коронавируса
В Тверской области лук подорожал на двадцать процентов, а картошка почти на восемь
Фейк об отправке тверских полицейских в Москву проверяют следователи
Коронавирус в Тверской области: на вокзалах, в автобусах и поездах усилены профилактические меры
На складе в Твери выявили молоко с растительными компонентами
Уроженец Средней Азии попался на "закладках" в Твери
Жители Тверской области стали меньше болеть ОРВИ и гриппом
Пьяный водитель протаранил ограду моста в Тверской области
Спасатели помогли убрать сухие ветки с крыши детского сада в Твери
Разбойники в марлевых повязках ограбили магазин в Тверской области
Два автомобиля столкнулись на проспекте Чайковского в Твери
В гаражном кооперативе Твери полиция обнаружила склад с "паленым" алкоголем