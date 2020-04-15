Спасатели помогли убрать сухие ветки с крыши детского сада в Твери
В оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Тверской области поступила информация, что на крышу двухэтажного здания на территории детского сада № 135 с дерева упали сухие ветки.
На место было направлено отделение пожарно-спасательной части № 4 города Твери и сотрудники региональной аварийно-спасательной службы.
- Личный состав регионального территориального пожарно-спасательного гарнизона регулярно выезжает оказывать помощь населению и социально значимым объектам. На территории дошкольного учреждения спасатели с помощью автолестницы поднялись на крышу, убрали и распилили упавшие ветки, - сообщили в пресс-службе ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU