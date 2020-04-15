2020-04-15T15:21:33+03:00
Происшествия

Разбойники в марлевых повязках ограбили магазин в Тверской области

Преступление было совершено в Удомле
Ольга ТРОФИМОВА
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Разбойники в масках напали на магазин в Удомле Фото: архив "КП"Разбойники в масках напали на магазин в Удомле Фото: архив "КП"
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Перед судом предстанут двое мужчин, которых обвиняют в совершении разбойного нападения на магазин.

Предварительным следствием установлено, что 10 декабря 2019 года обвиняемые прибыли из Ростовской области на работу в Удомлю. По месту жительства они выпили и решили ознакомиться с местными достопримечательностями, а заодно купить еще выпивки.

На последние деньги злоумышленники приобрели в аптеке марлевые повязки и зашли в ближайший магазин. Угрожая пневматическим пистолетам продавцам, они забрали из торговой точки 16 8000 рублей.

С утвержденным обвинительным заключением прокуратуры уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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