Разбойники в марлевых повязках ограбили магазин в Тверской области
Перед судом предстанут двое мужчин, которых обвиняют в совершении разбойного нападения на магазин.
Предварительным следствием установлено, что 10 декабря 2019 года обвиняемые прибыли из Ростовской области на работу в Удомлю. По месту жительства они выпили и решили ознакомиться с местными достопримечательностями, а заодно купить еще выпивки.
На последние деньги злоумышленники приобрели в аптеке марлевые повязки и зашли в ближайший магазин. Угрожая пневматическим пистолетам продавцам, они забрали из торговой точки 16 8000 рублей.
С утвержденным обвинительным заключением прокуратуры уголовное дело направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU