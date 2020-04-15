Два автомобиля столкнулись на проспекте Чайковского в Твери
Есть пострадавший
ДТП на проспекте Чайковского Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла около 11:30 утра, в районе дома №26 на проспекте Чайковского в Твери.
В региональной Госавтоинспекции сообщили, что водитель автомоиля "Вольво" при перестроении не предоставил преимущество автомобилю "Митсубиси", пож управлением 65-летнего водителя.
В результате ДТП пострадал водитель "Митсубиси". Его доставили в больницу. Оба водителя - трезвые.
ИСТОЧНИК KP.RU