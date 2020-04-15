2020-04-15T14:17:02+03:00
Происшествия

Два автомобиля столкнулись на проспекте Чайковского в Твери

Есть пострадавший
Ольга ТРОФИМОВА
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ДТП на проспекте Чайковского Фото: УГИБДД России по Тверской областиДТП на проспекте Чайковского Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла около 11:30 утра, в районе дома №26 на проспекте Чайковского в Твери.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что водитель автомоиля "Вольво" при перестроении не предоставил преимущество автомобилю "Митсубиси", пож управлением 65-летнего водителя.

В результате ДТП пострадал водитель "Митсубиси". Его доставили в больницу. Оба водителя - трезвые.

ИСТОЧНИК KP.RU

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