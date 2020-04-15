В гаражном кооперативе Твери полиция обнаружила склад с "паленым" алкоголем

15 Апр 2020 2020-04-15T14:03:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники ОЭБ и ПК УМВД России по городу Твери совместно с сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Тверской области пресекли в Твери незаконную деятельность склада немаркированной алкогольной продукции.

Установлено, что с октября прошлого года, в одном из автокооперативов, фигуранты, не имея лицензии, незаконно хранили, перевозили и сбывали фальсифицированную алкогольную и спиртосодержащую продукцию.

На месте происшествия обнаружено и изъято 783 канистры спиртосодержащей жидкости, 240 бутылок немаркированного алкоголя с воспроизведением торговых знаков различных производителей. В общей сложности - 4 215 литров на сумму 1 259 620 рублей, что является особо крупным размером.

Следственным отделом СУ УМВД России по городу Твери возбуждено уголовное дело по по части 2 статьи 171.3 УК РФ.

Причастные к организации незаконного склада устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU