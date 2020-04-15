2020-04-15T13:54:44+03:00
Происшествия

В Тверской области обокрали сарай местного жителя

Злоумышленник задержан
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области полиция задержала подозреваемого в кражеВ Тверской области полиция задержала подозреваемого в кражеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В полицию обратился 57-летний житель Торжокского района. Мужчина сообщил, что неизвестный, взломал замок на двери, проник в сарай, расположенный рядом с его домом, и похитил бензоинструмент. Ущерб составил 10 000 рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Вместе с участковым полицейские вышли на след подозреваемого в краже. Им оказался неработающий, ранее судимый 24-летний житель Торжокского района. Злоумышленника доставили в полицию. Он признался в содеянном.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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