В Тверской области обокрали сарай местного жителя

15 Апр 2020 2020-04-15T13:54:44+03:00

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В полицию обратился 57-летний житель Торжокского района. Мужчина сообщил, что неизвестный, взломал замок на двери, проник в сарай, расположенный рядом с его домом, и похитил бензоинструмент. Ущерб составил 10 000 рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Вместе с участковым полицейские вышли на след подозреваемого в краже. Им оказался неработающий, ранее судимый 24-летний житель Торжокского района. Злоумышленника доставили в полицию. Он признался в содеянном.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU