Сильный ветер ожидается в Тверской области
Эксренное сообщение опубликовало МЧС
Дождь и сильный ветер обещают в Тверской областиФото: Владимир КРУПСКИЙ
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Днем, 15 апреля, ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, сообщило, что 16 апреля на территории Верхневолжья ожидается усиление западного, северо-западного ветра. Отдельные порывы будут достигать 15-20 м/с.
Станет немного холоднее: днем +3... +7, ночью до -3 градусов.
Также синоптики обещают дожди и мокрый снег. Осадки не прекратятся до выходных.
Главное управление МЧС России по Тверской области просит жителей и гостей региона соблюдать меры бзопасности и без необходимости не выходить из зданий.
ИСТОЧНИК KP.RU