Сильный ветер ожидается в Тверской области

15 Апр 2020 2020-04-15T14:14:15+03:00

Дождь и сильный ветер обещают в Тверской области Фото: Владимир КРУПСКИЙ

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Днем, 15 апреля, ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, сообщило, что 16 апреля на территории Верхневолжья ожидается усиление западного, северо-западного ветра. Отдельные порывы будут достигать 15-20 м/с.

Станет немного холоднее: днем +3... +7, ночью до -3 градусов.

Также синоптики обещают дожди и мокрый снег. Осадки не прекратятся до выходных.

Главное управление МЧС России по Тверской области просит жителей и гостей региона соблюдать меры бзопасности и без необходимости не выходить из зданий.

ИСТОЧНИК KP.RU