2020-04-15T14:04:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Губернатор Тверской области записал видеообращение к жителям региона в связи с коронавирусом

Губернатор Игорь Руденя напомнил о соблюдении профилактических мер против распространения коронавируса
Ольга ТРОФИМОВА
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Губернатор Игорь Руденя записал видеообращение к жителям Фото: ПТО (скрин видео)Губернатор Игорь Руденя записал видеообращение к жителям Фото: ПТО (скрин видео)
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14 апреля губернатор Тверской области Игорь Руденя записал видеообращение к жителям региона в связи с распространением коронавируса.

- Уважаемые жители и гости Тверской области! В нашем регионе действует режим нерабочих дней. Ведётся комплексная работа по борьбе с распространение коронавирусной инфекции. Если вы контактировали с людьми, находящимися на карантине или прибывшими из-за границы, соблюдайте режим самоизоляции. Не подвергайте риску себя и окружающих, – отметил Игорь Руденя, поблагодарил жителей региона за соблюдение всех введённых ограничений и попросил гостей области ответственно относиться к мерам санитарной безопасности.

- Обращаюсь ко всем, кто не задействован в экономической жизни Верхневолжья, особенно людям старшего поколения: максимально соблюдайте режим самоизоляции. Особое внимание уделяйте безопасности детей. Не оставляйте их без присмотра. Берегите себя и своих близких, - сказал губернатор.

Напомним, с 17 марта в Тверской области действует режим повышенной готовности из-за коронавируса. Во всех муниципалитетах действкуют ограничения на посещение парков и скверов, детских площадок, закрыты торговые центры и развлекательные комнаты, спортивные учреждения, а также кафе и кинотеатры.

Жителей призывают не выходить из дома без необходимости и соблюдать режим самоизоляции.

Губернатор Тверской области обращение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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