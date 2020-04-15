Губернатор Тверской области записал видеообращение к жителям региона в связи с коронавирусом
14 апреля губернатор Тверской области Игорь Руденя записал видеообращение к жителям региона в связи с распространением коронавируса.
- Уважаемые жители и гости Тверской области! В нашем регионе действует режим нерабочих дней. Ведётся комплексная работа по борьбе с распространение коронавирусной инфекции. Если вы контактировали с людьми, находящимися на карантине или прибывшими из-за границы, соблюдайте режим самоизоляции. Не подвергайте риску себя и окружающих, – отметил Игорь Руденя, поблагодарил жителей региона за соблюдение всех введённых ограничений и попросил гостей области ответственно относиться к мерам санитарной безопасности.
- Обращаюсь ко всем, кто не задействован в экономической жизни Верхневолжья, особенно людям старшего поколения: максимально соблюдайте режим самоизоляции. Особое внимание уделяйте безопасности детей. Не оставляйте их без присмотра. Берегите себя и своих близких, - сказал губернатор.
Напомним, с 17 марта в Тверской области действует режим повышенной готовности из-за коронавируса. Во всех муниципалитетах действкуют ограничения на посещение парков и скверов, детских площадок, закрыты торговые центры и развлекательные комнаты, спортивные учреждения, а также кафе и кинотеатры.
Жителей призывают не выходить из дома без необходимости и соблюдать режим самоизоляции.
Губернатор Тверской области обращение.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Тверской области»