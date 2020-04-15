2020-04-15T11:48:16+03:00
Происшествия

Подозреваемых в краже из гаража задержали в Тверской области

Ущерб составил более 30 000 рублей
Ольга ТРОФИМОВА
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Полицейские задержали подозреваемых в кражеПолицейские задержали подозреваемых в кражеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В дежурную часть УМВД России по городу Твери обратился 50-летний местный житель. Мужчина сообщил, что неизвестные проникли в гаражный кооператив на улице Хрустальной, взломали замок на двери его гаража и похитили комплектующие детали к сельхозтехнике и бензо-электроинструменты. Общий ущерб составил более 30 000 рублей.

По вызву выехала следственно-оперативная группа, которая обследовала место преступления и вышла на след подозреваемых.

Злоумышленниками оказались ранее судимые жители Твери в возрасте 39 и 40 лет. В полиции они сознались в содеянном и пояснили, что похищенное имущество продали, а деньги потратили.

Фигурантов проверяют на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории региона. Они задержаны и находятся под арестом. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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