2020-04-15T09:32:32+03:00
Происшествия

В Тверской области водитель на большегрузе насмерть сбил пешехода

ДТП произошло в Рамешковском районе
Ольга ТРОФИМОВА
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От полученных травм пешеход погиб на месте ДТП Фото: УГИБДД России по Тверской областиОт полученных травм пешеход погиб на месте ДТП Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария случилась около 22:00 вечера, 14 апреля, у дома №29 в д. Прудово Рамешковского района Тверской области.

По информации УГИБДД России по Тверской области, 43-летний водитель, управляя автомобилем "МАЗ 533605", двигаясь со стороны д. Ильино в сторону автодороги Тверь-Бежецк-Весьегонск-Устюжна, наехал на 66-летнего мужчину-пешехода, который, со слов водителя, шел по правой обочине навстречу большегрузу и стал переходить проезжую часть перед автомобилем (в темное время суток без светоотражающих элементов на одежде).

В результате наезда пешеход скончался на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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