42 новых случая заражения коронавирусом выявлены в Тверской области
42 новых случая заболевания коронавирусом выявили в Тверской области. Данные за последние двое суток утром, 15 апреля, опубликовал оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области.
Большая часть заболевших – контактировавшие с жителями региона, у которых ранее был подтвержден коронавирус.
Общее количество зараженных в регионе - 117 человек.
Ранее сообщалось о троих выздоровевших. Остальные пациенты продолжают лечение. Они изолированы. Определен круг контактных лиц.
На территории Верхневолжья усилены профилактические мероприятия на транспорте и в общественных местах. Проводится обработка улично-дорожной сети, общественного транспорта, вокзалов с применением дезинфицирующих средств, рекомендованных Роспотребнадзором.
С 17 марта продолжает действовать режим повышенной готовности.
Всего в России за сутки подтверждено 3 388 новых случаев.
ИСТОЧНИК KP.RU
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