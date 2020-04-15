42 новых случая заражения коронавирусом выявлены в Тверской области

15 Апр 2020 2020-04-15T11:41:27+03:00

Все заболевшие изолированы и проходят необходимое лечение Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Общее количество зараженных на 15 апреля составило 117 человек

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42 новых случая заболевания коронавирусом выявили в Тверской области. Данные за последние двое суток утром, 15 апреля, опубликовал оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области.

Большая часть заболевших – контактировавшие с жителями региона, у которых ранее был подтвержден коронавирус.

Общее количество зараженных в регионе - 117 человек.

Ранее сообщалось о троих выздоровевших. Остальные пациенты продолжают лечение. Они изолированы. Определен круг контактных лиц.

На территории Верхневолжья усилены профилактические мероприятия на транспорте и в общественных местах. Проводится обработка улично-дорожной сети, общественного транспорта, вокзалов с применением дезинфицирующих средств, рекомендованных Роспотребнадзором.

С 17 марта продолжает действовать режим повышенной готовности.

Всего в России за сутки подтверждено 3 388 новых случаев.

ИСТОЧНИК KP.RU