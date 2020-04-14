2020-04-15T00:00:01+03:00
Звезды

Мастер-класс по росписи пасхальных яиц пройдет онлайн для жителей Твери

Начало в 11.00
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Начало в 11.00. Фото: ДК поселка "Сахарово"Начало в 11.00. Фото: ДК поселка "Сахарово"
Изменить размер текста:

14 апреля Дом культуры поселка "Сахарово" Твери приглашает всех желающих принять участие в мастер-классе. Так как 19 апреля православные будут отмечать Пасху, то новая встреча будет посвящена именно этому празднику.

- Пасха - древнейший и самый важный христианский праздник в честь Воскресения Иисуса Христа. Пасхальное яйцо в христианской традиции обозначает Гроб Господень: яйцо, хотя снаружи выглядит неживым, внутри содержит новую жизнь. Поэтому, одними из главных символов праздника стали крашеные яйца, которые можно увидеть в любом доме во время праздника, - рассказывают организаторы встречи.

Для мастер-класса "Мраморные пасхальные яйца" понадобятся: яйца куриные белые, марля или широкий бинт, луковая шелуха, зеленка, нитки, соль, вода, кастрюля, ножницы, перчатки и желание творить!

Начало в 11.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мастер-класс по росписи пасхальных яиц пройдет онлайн для жителей Твери
Коронавирус в Тверской области: ряд больниц региона обеспечены дополнительными источниками электроснабжения
В Тверской области добавили денег на строительство котельных
Услуги ЖКХ в Тверской области можно оплатить через почтальона, не выходя из дома
Коронавирус в Тверской области: положительные результаты на COVID-2019 будут подтверждать в Центре гигиены и эпидемиологии
Найти работу или оформить пособие по безработице в Тверской области можно на портале "Работа в России"
364 метра нового водовода проложили в Твери
Фейк о карантине опровергли полицейские Тверской области
В Тверской области обезвредили гранаты и мины времен войны
Коронавирус в Тверской области: запрещено навещать постояльцев домов-интернатов и пациентов психоневрологических диспансеров
Тверь попрощалась с троллейбусом
В 38 муниципалитетах Тверской области преобразят дворы и общественные территории