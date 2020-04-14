Мастер-класс по росписи пасхальных яиц пройдет онлайн для жителей Твери

14 Апр 2020 2020-04-15T00:00:01+03:00

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14 апреля Дом культуры поселка "Сахарово" Твери приглашает всех желающих принять участие в мастер-классе. Так как 19 апреля православные будут отмечать Пасху, то новая встреча будет посвящена именно этому празднику.

- Пасха - древнейший и самый важный христианский праздник в честь Воскресения Иисуса Христа. Пасхальное яйцо в христианской традиции обозначает Гроб Господень: яйцо, хотя снаружи выглядит неживым, внутри содержит новую жизнь. Поэтому, одними из главных символов праздника стали крашеные яйца, которые можно увидеть в любом доме во время праздника, - рассказывают организаторы встречи.

Для мастер-класса "Мраморные пасхальные яйца" понадобятся: яйца куриные белые, марля или широкий бинт, луковая шелуха, зеленка, нитки, соль, вода, кастрюля, ножницы, перчатки и желание творить!

Начало в 11.00.

ИСТОЧНИК KP.RU