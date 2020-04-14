2020-04-14T21:18:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тверской области: ряд больниц региона обеспечены дополнительными источниками электроснабжения

Это сделано для обеспечения бесперебойной работы медучреждений
Александр ЖМУЛИН
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Больницы не могут остаться без электроснабжения. Фото: ПТОБольницы не могут остаться без электроснабжения. Фото: ПТО
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По поручению губернатора Игоря Рудени в Верхневолжье проведут проверку надежности электроснабжения больниц с постоянным пребыванием пациентов. Глава региона дал такое задание на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) 14 апреля.

– Мы должны быть уверены в возможностях бесперебойной работы оборудования в лечебных учреждениях региона, – сказал Игорь Руденя.

На сегодня ряд медучреждений уже на всякий случай обеспечен резервными источниками электропитания. Это Областная клиническая больница, Калининская, Нелидовская, Зубцовская, Конаковская ЦРБ, тверские городские больницы №6 и №1, Центральная медико-санитарная часть №141 в Удомле, родильный дом №2 в Твери, 2-й корпус Детской областной клинической больницы, Центр специализированных видов помощи им. В.П. Аваева, тверская станция переливания крови.

Добавим, что в больницах региона оснащение коек для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Пока развернуто 315 коек, в том числе 171 обеспечена подачей кислорода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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