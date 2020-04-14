В Тверской области добавили денег на строительство котельных

14 Апр 2020 2020-04-14T20:56:44+03:00

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149,7 млн рублей дополнительно направят на строительство и модернизацию объектов теплоэнергетического комплекса в Бологом, ЗАТО Озёрном и Нелидове. Решение принято на заседании регионального правительства, которое 14 апреля провёл губернатор Игорь Руденя.

На завершение реконструкции системы теплоснабжения микрорайона ДОКа в Нелидове добавят 82 млн рублей из областного бюджета. Финансирование по строительству газовой котельной мощностью 13 МВт в Бологое увеличено на 59,6 млн рублей. Ещё 7,9 млн рублей направят на выполнение завершающих работ на блочно-модульной котельной в ЗАТО Озерный. Работы на этих объектах ведутся с прошлого года.

После завершения строительства и реконструкции они будут переданы в областную собственность. Зачем это нужно, пояснил губернатор.

– Правительство Тверской области ведет последовательную работу по консолидации коммунальных активов. Это позволит обеспечить комплексный подход к вопросам модернизации сетей, добиться четкости и прозрачности в финансовом администрировании и тарифообразовании. Самая главная задача – повысить надежность и качество коммунальных услуг, – сказал Игорь Руденя.

ИСТОЧНИК KP.RU