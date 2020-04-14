Услуги ЖКХ в Тверской области можно оплатить через почтальона, не выходя из дома

14 Апр 2020 2020-04-14T20:37:32+03:00

Воспользоваться этим могут пожилые люди и маломобильные группы населения

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Управление федеральной почтовой связи Тверской области рекомендует своим клиентам оплачивать услуги ЖКХ на дому через почтальонов. Воспользоваться этим могут в первую очередь пожилые люди и маломобильные группы населения, так как они в первую очередь входят в группу риска из-за распространения коронавирусной инфекции.

- Услуга бесплатна и рассчитана, прежде всего, на тех, кому почтальоны доставляют пенсии и социальные пособия на дом, - комментируют на Почте России.

Также напомним, что помимо коммунальных услуг, не выходя из дома, можно оплатить электроэнергию, телефон, интернет, налоги, штрафы ГИБДД, госпошлины, сотовую связь и

различные виды страховок.

Также почтальон может доставить на дом продукты первой необходимости из ассортимента почтового отделения и оформить подписку на печатные издания.

ИСТОЧНИК KP.RU