Услуги ЖКХ в Тверской области можно оплатить через почтальона, не выходя из дома
Управление федеральной почтовой связи Тверской области рекомендует своим клиентам оплачивать услуги ЖКХ на дому через почтальонов. Воспользоваться этим могут в первую очередь пожилые люди и маломобильные группы населения, так как они в первую очередь входят в группу риска из-за распространения коронавирусной инфекции.
- Услуга бесплатна и рассчитана, прежде всего, на тех, кому почтальоны доставляют пенсии и социальные пособия на дом, - комментируют на Почте России.
Также напомним, что помимо коммунальных услуг, не выходя из дома, можно оплатить электроэнергию, телефон, интернет, налоги, штрафы ГИБДД, госпошлины, сотовую связь и
различные виды страховок.
Также почтальон может доставить на дом продукты первой необходимости из ассортимента почтового отделения и оформить подписку на печатные издания.
ИСТОЧНИК KP.RU
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