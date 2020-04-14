2020-04-14T19:28:02+03:00
Общество

Найти работу или оформить пособие по безработице в Тверской области можно на портале "Работа в России"

Потребуется заполнить заявление и резюме, а остальные данные портал получит сам
Виктория ТУШКОВА
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Предложения вакансий, если таковые найдутся, будут поступать гражданину в личный кабинет.Предложения вакансий, если таковые найдутся, будут поступать гражданину в личный кабинет.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Жители Тверской области могут дистанционно обратиться в центры занятости через портал «Работа в России». Этот портал является федеральной государственной информационной системой Федеральной службы по труду и занятости.

Через данный сайт можно подать заявление для постановки на учёт в качестве безработного и оформить пособие по безработице. Для этого нужно заполнить заявление и резюме на сайте, после чего органы занятости начнут поиск подходящих вакансий.

Предоставлять копию трудовой книжки, приказ об увольнении и справку о среднемесячном заработке от предыдущего работодателя на сайт «Работа в России» не нужно. Информация будет направлена путём межведомственного взаимодействия.

Предложения вакансий, если таковые найдутся, будут поступать гражданину в личный кабинет. Там же можно откликнуться на заинтересовавшие предложения работодателей.

Если поиск работы не увенчается успехом, на 11-й день гражданину будет назначено пособие по безработице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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