Найти работу или оформить пособие по безработице в Тверской области можно на портале "Работа в России"
Жители Тверской области могут дистанционно обратиться в центры занятости через портал «Работа в России». Этот портал является федеральной государственной информационной системой Федеральной службы по труду и занятости.
Через данный сайт можно подать заявление для постановки на учёт в качестве безработного и оформить пособие по безработице. Для этого нужно заполнить заявление и резюме на сайте, после чего органы занятости начнут поиск подходящих вакансий.
Предоставлять копию трудовой книжки, приказ об увольнении и справку о среднемесячном заработке от предыдущего работодателя на сайт «Работа в России» не нужно. Информация будет направлена путём межведомственного взаимодействия.
Предложения вакансий, если таковые найдутся, будут поступать гражданину в личный кабинет. Там же можно откликнуться на заинтересовавшие предложения работодателей.
Если поиск работы не увенчается успехом, на 11-й день гражданину будет назначено пособие по безработице.
ИСТОЧНИК KP.RU
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