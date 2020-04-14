364 метра нового водовода проложили в Твери

14 Апр 2020 2020-04-14T19:16:39+03:00

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В Твери продолжаются работы на новом водоводе - от Тверецкого водозабора до дюкера Восточного моста. Его строят в рамках нацпроекта "Экология".

Из пяти километров труб, которые должны быть проложены в рамках контракта, подрядчик проложил открытым способом 364 метра, еще 179 метров протянуты под руслом Тверцы, с правого берега на левый.

Работы выполняет ООО "Современные системы реновации". Реализация проекта рассчитана на три года - с 2019 по 2021. Его стоимость составляет 275,85 миллиона рублей и складывается из бюджетов трёх уровней – федерального, регионального и городского.

ИСТОЧНИК KP.RU