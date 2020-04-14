364 метра нового водовода проложили в Твери
В Твери продолжаются работы на новом водоводе - от Тверецкого водозабора до дюкера Восточного моста. Его строят в рамках нацпроекта "Экология".
Из пяти километров труб, которые должны быть проложены в рамках контракта, подрядчик проложил открытым способом 364 метра, еще 179 метров протянуты под руслом Тверцы, с правого берега на левый.
Работы выполняет ООО "Современные системы реновации". Реализация проекта рассчитана на три года - с 2019 по 2021. Его стоимость составляет 275,85 миллиона рублей и складывается из бюджетов трёх уровней – федерального, регионального и городского.
ИСТОЧНИК KP.RU