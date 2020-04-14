В Тверской области обезвредили гранаты и мины времен войны

14 Апр 2020 2020-04-14T18:33:55+03:00

Снаряды времен войны обезвредили в Тверской области Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

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14 апреля группой специальных (взрывных) работ аварийно-спасательной службы Тверской области в д. Паново и д. Егорье Бельского района обезврежены взрывоопасные предметы времён Великой Отечественной войны: 50 мм артиллерийский снаряд, четыре минометных мины.

В Торопецком районе в д. Понизовье обезврежена граната РГД-33. В деревне Симоново Калининского района - две 82-мм минометные мины.

ГУ МЧС России по Тверской области напоминает, что при обнаружении взрывоопасного предмета, необходимо отойти на безопасное расстояние, предупредить окружающих об опасности, сообщите об обнаруженном предмете в полицию по телефону "02" или в единую службу спасения по телефону "101" и "112".

ИСТОЧНИК KP.RU