Коронавирус в Тверской области: запрещено навещать постояльцев домов-интернатов и пациентов психоневрологических диспансеров

14 Апр 2020 2020-04-14T18:31:57+03:00

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В домах-интернатах для престарелых и инвалидов, а также психоневрологических интернатах усилены меры по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции, сообщает Министерство социальной защиты населения Тверской области.

Пожилых людей и инвалидов, живущих в социальных учреждениях, запрещено навещать. Там также прекращены любые культурно-массовые и досуговые меропрития, остановлена работа кружков. По информации минсоцзащиты, учреждения дезинфицируются и там ведётся постоянный контроль за здоровьем пациентов. Контролируется и состояние сотрудников: при входе всем измеряют температуру, используются антисептики для дезинфекции рук.

- В настоящее время среди сотрудников и проживающих в домах для престарелых и инвалидов, психоневрологических интернатах Тверской области не выявлено случаев заболевания COVID-19, - отмечают в Министерстве сосцзащиты региона. - Ведётся разъяснительная работа о мерах защиты от коронавируса, профилактике и соблюдении санитарно-гигиенических требований.

ИСТОЧНИК KP.RU