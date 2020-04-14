Выплаты по 5000 рублей ежемесячно обеспечат своим семьям 20 тысяч малышей из Тверской области

14 Апр 2020 2020-04-14T17:02:10+03:00

Это одна из мер поддержки в связи с острой эпидемической ситуацией

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В Тверской области средства для ежемесячной выплаты семьям, имеющим право на материнский капитал, будут перечислены на 20 000 детей до трёх лет. Такую цифру озвучило тверское отделение Пенсионного фонда РФ.

Напомним, в качестве меры поддержки семей в связи с острой эпидемиологической обстановкой семьям, имеющим (или имевшим) право на материнский капитал, с апреля по июнь устанавливается ежемесячная выплата в размере 5 тысяч рублей. Выплата положена семьям, получившим право на материнский капитал до первого июля текущего года, в том числе, если средства по сертификату уже полностью израсходованы.

В распоряжении таких семей есть почти шесть месяцев для обращения за выплатами: Пенсионный фонд будет принимать заявления до первого октября.Выплаты а все месяцы с апреля по июнь.

Для получения средств необходимо подать заявление в личном кабинете на сайте ПФР или Едином портале Государственных услуг. В заявлении потребуется указать сведения о детях и реквизиты для перечисления средств. Никаких дополнительных документов представлять не придётся – специалисты пенсионного фонда самостоятельно запросят все сведения в случае необходимости.

Заявление также принимается в клиентских службах Пенсионного фонда. Но в связи с ситуацией по коронавирусу обратиться к специалистам сейчас можно только по предварительной записи по телефону: 8 (4822) 45-20-80.

ИСТОЧНИК KP.RU