Из-за коронавируса в Тверской области перенесли Вахту памяти "Ржев. Калининский фронт"

14 Апр 2020 2020-04-14T16:53:57+03:00

Новые сроки ее проведения пока неизвестны

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В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой на более поздник срок перенесли проведение Международной военно-исторической поисковой экспедиции "Ржев. Калининский фронт". Об этом сообщает Российское военно-историческое общество.

Вахта памяти должна была пройти в Верхневолжье с 23 апреля по 7 мая. Новые сроки проведения пока неизвестны.

Напомним Вахта памяти "Ржев. Калининский фронт" проходит в Тверской области ежегодно. Ее организуют Российское военно-историческое общество и Минобороны РФ при участии Правительства Тверской области.

В прошлом году в ней приняли участие более 500 поисковиков и волонтёров из 27 регионов. Обнаружены останки 269 воинов и 18 медальонов, 13 из них удалось прочитать и найти родственников троих красноармейцев.

ИСТОЧНИК KP.RU