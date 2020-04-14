УМВД России по Тверской области опровергает информацию о поквартирных обходах полиции

14 Апр 2020 2020-04-14T16:31:54+03:00

Очередной фейк из соцсети опровергли в УМВД Фото: УМВД России по Тверской области

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Фейковую информацию, о том, что сотрудники полиции без формы ходят по квартирам и требуют документы на жилье, выявили сотрудники УМВД России по Тверской области в ходе мониторинга соцсетей.

- Данная информация не соответствует действительности, - заверили в ведомстве и призвали граждан проявлять бдительность и доверять только официальным источникам информации.

Стражи правопорядка напоминают, что нарушителям грозит административная ответственность в виде штрафа за распространение фейковой информации.

ИСТОЧНИК KP.RU