УМВД России по Тверской области опровергает информацию о поквартирных обходах полиции
Фейковую информацию, о том, что сотрудники полиции без формы ходят по квартирам и требуют документы на жилье, выявили сотрудники УМВД России по Тверской области в ходе мониторинга соцсетей.
- Данная информация не соответствует действительности, - заверили в ведомстве и призвали граждан проявлять бдительность и доверять только официальным источникам информации.
Стражи правопорядка напоминают, что нарушителям грозит административная ответственность в виде штрафа за распространение фейковой информации.
ИСТОЧНИК KP.RU
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