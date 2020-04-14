Руководитель СК РФ по Тверской области Альберт Кизимов проведет онлайн прием граждан
Обратиться могут все желающие
Руководитель СК РФ по Тверской области Альберт Кизимов проведет онлайн прием граждан Фото: СУ СК РФ по Тверской области
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30 апреля руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области полковник юстиции Альберт Кизимов проведет онлайн прием граждан.
Прямое включение пройдет с 10:00 до 12:00 и будет доступно пользователям социальной сети "ВКонтакте" на официальной странице Следственного комитета.
На личный онлайн прием к руководителю могут обратиться все желающие. Вопрос можно направить заранее, либо непосредственно во время эфира в комментариях к посту с анонсом мероприятия.
ИСТОЧНИК KP.RU