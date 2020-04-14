Рыбак прятал наркотики на берегу водоёма в Твери
Его задержала полиция
На берегу водоема рыбак прятал наркотики Фото: УМВД России по Тверской области
Изменить размер текста:
По подозрению в сбыте наркотиков сотрудниками УНК УМВД России по Тверской области был задержан 26-летний житель Московского района Твери.
Под видом рыбака мужчина прятал на берегу запрещенные вещества, а координаты тайников передавал сообщникам.
В одном из тайников полицейские обнаружили 48 свертков с веществом растительного происхождения. Экспертиза установила, что оно является наркотическим средством.
При личном досмотре у подозреваемого изъято ещё 10 свёртков.
Фигурант задержан и водворен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU