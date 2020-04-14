Рыбак прятал наркотики на берегу водоёма в Твери

14 Апр 2020 2020-04-14T15:34:24+03:00

На берегу водоема рыбак прятал наркотики Фото: УМВД России по Тверской области

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По подозрению в сбыте наркотиков сотрудниками УНК УМВД России по Тверской области был задержан 26-летний житель Московского района Твери.

Под видом рыбака мужчина прятал на берегу запрещенные вещества, а координаты тайников передавал сообщникам.

В одном из тайников полицейские обнаружили 48 свертков с веществом растительного происхождения. Экспертиза установила, что оно является наркотическим средством.

При личном досмотре у подозреваемого изъято ещё 10 свёртков.

Фигурант задержан и водворен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU