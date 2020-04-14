Коронавирус в Тверской области: УМВД опровергло фейк о работе полиции в условиях самоизоляции

14 Апр 2020 2020-04-14T15:25:50+03:00

В УМВД России по Тверской области опровергли фейк о работе полиции Фото: архив "КП"

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УМВД России по Тверской области в ходе мониторинга социальных сетей выявило фейковую информацию о том, что личный состав сотрудников полиции отправлен в Москву для поддержания там порядка в условиях самоизоляции.

- Данная информация не соответствует действительности, - сообщает ведомство. - Личный состав тверской полиции несет службу в штатном режиме.

Полицейские призывают граждан быть бдительными и ориентироваться только на официальные источники опубликования информации, а также напоминают, что за распространение фейковой информации предусмотрна административная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU