Коронавирус в Тверской области: УМВД опровергло фейк о работе полиции в условиях самоизоляции
УМВД России по Тверской области в ходе мониторинга социальных сетей выявило фейковую информацию о том, что личный состав сотрудников полиции отправлен в Москву для поддержания там порядка в условиях самоизоляции.
- Данная информация не соответствует действительности, - сообщает ведомство. - Личный состав тверской полиции несет службу в штатном режиме.
Полицейские призывают граждан быть бдительными и ориентироваться только на официальные источники опубликования информации, а также напоминают, что за распространение фейковой информации предусмотрна административная ответственность.
ИСТОЧНИК KP.RU
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