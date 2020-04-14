2020-04-14T14:00:04+03:00
Происшествия

Участника смертельного ДТП будут судить в Тверской области

Невиновный водитель живьем сгорел в своей машине
Ольга ТРОФИМОВА
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Участника смертельного ДТП будут судить в Тверской области Фото: архив "КП"Участника смертельного ДТП будут судить в Тверской области Фото: архив "КП"
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Бологовской межрайонной прокуророй утверждено обвинительное заключениев отношении 42-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления по п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ.

Предварительным расследованием установлено, что 10 января обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на 4 км автодороги Куженкино - Бологое совершил ДТП. На автомобиле "Хендай Сантафе" он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем "Шевроле Ланос".

Удар был такой силы, что "Шевроле" вспыхнул. 48-летний водитель, невиновный в ДТП, сгорел в машине. Пострадал и его 27-летний пассажир. В тяжелом состоянии его доставили в больницу вышнего Волочка.

Виновник аварии получил травмы, не угрожающие жизни.

За совершенное преступлениеему грозит до двенадцати лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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