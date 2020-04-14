В Тверской области женщина лишилась велосипеда, который оставила в подъезде

14 Апр 2020 2020-04-14T13:48:55+03:00

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В дежурную часть МО МВД России "Кашинский" с заявлением о краже обратилась 37-летняя местная жительница. Женщина пояснила, что ночью из подъезда ее дома неизвестный похитил велосипед, спилив защитный трос. Ущерб составил 10 000 рублей.

На место происшествия выехала полиция. Стражи порядка составили описание транспортного средства и обследовали места возможного сбыта краденого.

Личность подозреваемого в краже была установлена. Злоумышленником оказался неработающий ранее судимый 21-летний житель Кашина. Фигурант задержан.

Мужчина сообщил, что велосипед успел продать, а вырученные деньги потратил. Оперативники проверяют подозреваемого на причастность к аналогичным преступлениям. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU