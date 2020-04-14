Бытовую технику и несколько отопительных печей украли из дома жительницы Тверской области

14 Апр 2020 2020-04-14T13:42:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В полицию обратилась 46-летняя жительница Торопецкого района. Женщина сообщила, что в ее отсутствие неизвестный взломал входную дверь ее дома и похитил бытовую технику, электроинструменты, отопительную печь, а также печь для бани и другие ценные вещи.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе розыска оперативники совместно с участковым вышли на след похитителей. Ими оказались двое ранее судимых неработающих жителей Торопца - 32 и 36 лет.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело. Им грозит до шести лет тюрьмы.

Один из фигурантов задержан. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU