Пропавшую несовершеннолетнюю нашли в гостях у знакомого в Тверской области

14 Апр 2020 2020-04-14T13:05:40+03:00

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Семнадцатилетняя Дарья Козлова, пропавшая накануне в Старице, найдена. Об этом сообщил региональный СКР.

Ранее сообщалось, что Ржевским межрайонным следственным отделом проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения девушки. 14 апреля ее нашли сотрудники полиции. Пропавшая находилась в гостях у своего знакомого в деревне Лужи Старицкого района.

- В ближайшее время ее опросит следователь Следственного комитета с целью установления обстоятельств ее исчезновения, - сообщили в ведомстве.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU