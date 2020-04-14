Пропавшую несовершеннолетнюю нашли в гостях у знакомого в Тверской области
Семнадцатилетняя Дарья Козлова, пропавшая накануне в Старице, найдена. Об этом сообщил региональный СКР.
Ранее сообщалось, что Ржевским межрайонным следственным отделом проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения девушки. 14 апреля ее нашли сотрудники полиции. Пропавшая находилась в гостях у своего знакомого в деревне Лужи Старицкого района.
- В ближайшее время ее опросит следователь Следственного комитета с целью установления обстоятельств ее исчезновения, - сообщили в ведомстве.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU