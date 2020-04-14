Появилось видео ликвидации ЧП на Редкинском химзаводе в Тверской области

14 Апр 2020 2020-04-14T13:00:32+03:00

ЧП на Редкинском опытном заводе Фото: ГУ МЧС России по Тверской области (скрин видео)

На объекте произошла разгерметизация ёмкости с бромом

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ЧП произошло рано утром 14 апреля. В результате разгерметизации резервуара с бромсодержащей жидкостью на складе завода произошёл хлопок с выделением желтого дыма. Пострадавших нет.

Видео с места ЧП опубликовало региональное ГУ МЧС России. На месте работают спасатели.

- Развернут оперативный штаб Главного управления МЧС России по Тверской области, производятся замеры воздуха, ПДК не превышено. Угрозы населению нет, - сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Тверской области - начальник управления гражданской обороны и защиты населения, полковник Станислав Парфёнов.

Течь жидкости устранена, канализация с территории завода перекрыта, выбросов опасных веществ нет.

Обстоятельства ЧП выясняют следователи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.tver.kp.ru/video/embed/773015" frameborder="0"></iframe> Ликвидация химической аварии на заводе в Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU