Появилось видео ликвидации ЧП на Редкинском химзаводе в Тверской области
ЧП произошло рано утром 14 апреля. В результате разгерметизации резервуара с бромсодержащей жидкостью на складе завода произошёл хлопок с выделением желтого дыма. Пострадавших нет.
Видео с места ЧП опубликовало региональное ГУ МЧС России. На месте работают спасатели.
- Развернут оперативный штаб Главного управления МЧС России по Тверской области, производятся замеры воздуха, ПДК не превышено. Угрозы населению нет, - сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Тверской области - начальник управления гражданской обороны и защиты населения, полковник Станислав Парфёнов.
Течь жидкости устранена, канализация с территории завода перекрыта, выбросов опасных веществ нет.
Обстоятельства ЧП выясняют следователи.
Ликвидация химической аварии на заводе в Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU