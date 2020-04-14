Семнадцатилетняя девушка пропала в Тверской области

14 Апр 2020 2020-04-14T11:18:00+03:00

Дарья Козлова ушла из дома в Старице и не вернулась Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Она ушла из дома и не вернулась

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В Тверской области организованы поиски пропавшей 17-летней Дарьи Козловой, жительницы Старицы Тверской области.

Днем, 13 апреля, девушка ушла из дома и пропала. Ее местонахождение неизвестно.

По месту последнего пребывания пропавшей выехали следователи СКР и сотрудники полиции. Следственно-оперативной группой опрошены родственники, знакомые и друзья пропавшей. Устанавливаются обстятельства произошедшего.

Всех, кому известно о местонахождении пропавшей, просят звонить в следственное управление СК РФ по Тверской области по телефону: 8-930-179-00-69.

ИСТОЧНИК KP.RU