2020-04-14T11:18:00+03:00
Происшествия

Семнадцатилетняя девушка пропала в Тверской области

Она ушла из дома и не вернулась
Ольга ТРОФИМОВА
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Дарья Козлова ушла из дома в Старице и не вернулась Фото: СУ СК РФ по Тверской областиДарья Козлова ушла из дома в Старице и не вернулась Фото: СУ СК РФ по Тверской области
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В Тверской области организованы поиски пропавшей 17-летней Дарьи Козловой, жительницы Старицы Тверской области.

Днем, 13 апреля, девушка ушла из дома и пропала. Ее местонахождение неизвестно.

По месту последнего пребывания пропавшей выехали следователи СКР и сотрудники полиции. Следственно-оперативной группой опрошены родственники, знакомые и друзья пропавшей. Устанавливаются обстятельства произошедшего.

Всех, кому известно о местонахождении пропавшей, просят звонить в следственное управление СК РФ по Тверской области по телефону: 8-930-179-00-69.

ИСТОЧНИК KP.RU

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