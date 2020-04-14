Обстоятельства ЧП на химзаводе в Тверской области устанавливают следователи

14 Апр 2020 2020-04-14T10:15:08+03:00

В результате разгерметизации резервуара произошел выброс желтого дыма Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

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Следователи регионального СКР устанавливают обстоятельства хлопка, произошедшего на Редскинском опытном заводе в Конаковском районе Тверской области.

ЧП произошло рано утром 14 апреля. В результате разгерметизации резервуара с бромсодержащей жидкостью на складе завода произошёл хлопок с выделением желтого дыма. Пострадавших нет.

На месте работает оперативный штаб ГУ МЧС России по Тверской области.

- С целью установления всех обстоятельств произошедшего следователями следственного отдела по городу Конаково СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, по итогам которой будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

В настоящее время течь устранена, канализация с территории завода перекрыта, выбросов опасных веществ нет, угрозы населению нет.

ИСТОЧНИК KP.RU