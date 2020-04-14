Обстоятельства ЧП на химзаводе в Тверской области устанавливают следователи
Следователи регионального СКР устанавливают обстоятельства хлопка, произошедшего на Редскинском опытном заводе в Конаковском районе Тверской области.
ЧП произошло рано утром 14 апреля. В результате разгерметизации резервуара с бромсодержащей жидкостью на складе завода произошёл хлопок с выделением желтого дыма. Пострадавших нет.
На месте работает оперативный штаб ГУ МЧС России по Тверской области.
- С целью установления всех обстоятельств произошедшего следователями следственного отдела по городу Конаково СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, по итогам которой будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.
В настоящее время течь устранена, канализация с территории завода перекрыта, выбросов опасных веществ нет, угрозы населению нет.
ИСТОЧНИК KP.RU