14 Апр 2020 2020-04-14T09:54:19+03:00

В Тверской области произошел хлопок на химзаводе Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

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ЧП произошло в 6:35 утра, 14 апреля, на Редкинском опытном заводе в Тверской области. О случившемся сообщили в региональном ГУ МЧС России.

- В результате разгерметизации резервуара на заводе в Конаковском районе произошёл хлопок с выделением желтого дыма. Пострадавших нет, - уточнили в ведомстве.

Спастели обследовали отдельно стоящий склад, где находится резервуар с бромосодержащей жидкостью. Угрозы распространения нет.

Всего к ликвидации ЧП привлекалось 27 человек, 8 единиц техники, в т.ч. от МЧС России 17 человек, 5 единиц техники.

В настоящее время на месте развернут оперативный штаб Главного управления МЧС России по Тверской области, производятся замеры воздуха, ПДК не превышено.

Течь устранена, канализация с территории завода перекрыта, выбросов опасных веществ нет, угрозы населению нет.

В результате неисправности в резервуаре на заводе в Конаковском районе произошёл хлопок с выделением желтого дыма Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

ИСТОЧНИК KP.RU