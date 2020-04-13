ДК "Пролетарка" Твери приглашает посмотреть трансляцию, посвященную 60-летию Народной капеллы

13 Апр 2020 2020-04-13T23:33:31+03:00

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Тверской ДК «Пролетарка» в своей группе в соцсетях продолжает эксклюзивный показ уникальных видеозаписей мероприятий прошлых лет, спектаклей любительских театральных студий, а также домашних концертов и мастер – классов творческих студий и коллективов.

Так, 14 апреля в 19.00 в You Tube и социальной сети ВКонтакте состоится трансляция концертной программы «Пробуждение души», посвященной 60 – летию Народной хоровой академической капеллы (руководитель Марина Кирпу).

В составе это уникального коллектива поют самодеятельные артисты, среди которых студенты и служащие, преподаватели и представители рабочих профессий.

На протяжении всех 60-ти лет коллектив капеллы выступал не только на концертных площадках Тверской области, но и далеко за её пределами, становясь обладателями Дипломов и Грамот областных конкурсов и фестивалей, Дипломантами II и III Всесоюзных Фестивалей народного творчества, академических хоров и ансамблей.

ИСТОЧНИК KP.RU