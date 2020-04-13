В Твери синие автобусы выйдут на совершенно новый для города маршрут
С 14 апреля в Твери запускают совершенно новый маршрут №42 - «Гипермаркет «Глобус» – Железнодорожный вокзал».
На линию сначала выйдут 10 новых синих автобусов большого класса, затем в течение недели добавятся еще пять таких же.
Этот маршрут соединит Пролетарский район города с торговыми комплексами и западной частью микрорайона Южный.
В настоящее время автобусы новой модели пассажирских перевозок работают на 72 маршрутах. Информация о них доступна на сайте компании-перевозчика «Транспорт Верхневолжья», а также в мобильном приложении «Волга».
Добавим, что областным правительством в связи с рекомендациями выдерживать самоизоляцию принято решение в пользу льготных категорий граждан. Средства, положенные на соцкарту на апрельские поездки автоматически переносятся на май.
ИСТОЧНИК KP.RU
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