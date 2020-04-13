В Твери синие автобусы выйдут на совершенно новый для города маршрут

13 Апр 2020 2020-04-13T21:42:18+03:00

Он соединит Пролетарский район, железнодорожный вокзал и крупный торговый комплекс

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С 14 апреля в Твери запускают совершенно новый маршрут №42 - «Гипермаркет «Глобус» – Железнодорожный вокзал».

На линию сначала выйдут 10 новых синих автобусов большого класса, затем в течение недели добавятся еще пять таких же.

Этот маршрут соединит Пролетарский район города с торговыми комплексами и западной частью микрорайона Южный.

В настоящее время автобусы новой модели пассажирских перевозок работают на 72 маршрутах. Информация о них доступна на сайте компании-перевозчика «Транспорт Верхневолжья», а также в мобильном приложении «Волга».

Добавим, что областным правительством в связи с рекомендациями выдерживать самоизоляцию принято решение в пользу льготных категорий граждан. Средства, положенные на соцкарту на апрельские поездки автоматически переносятся на май.

ИСТОЧНИК KP.RU