Коронавирус в Тверской области: нормы ГТО можно сдать онлайн

13 Апр 2020 2020-04-13T20:43:49+03:00

Изменить размер текста: A A

С 13 по 17 апреля Центр ГТО города Твери организует дистанционную работу. Сдать нормы ГТО онлайн смогут жители любого возраста и уровня физической подготовки.

Очередной этап конкурса #сдаюгтодома предполагает выполнение силовых управжнений (сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, о гимнастическую скамью, о сиденье стула) и гимнастических упражнений (наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье).

Примеры упражнений размещены в официальной группе стадиона "Химик" в соцсети. Участникам необходимо прислать видео с выполением упражнения, а судьи оценят правильность выполнения.

Итоги конкурса подведут 20 апреля. Их можно будет увидеть на странице стадиона "Химик" в соцсети.

Дистанцилнные тренировки от профессиональных тренеров публикуются в сообществах "Спортивная школа олимпийского резерва "Тверь" и МУП "Спортивная школа "Лидер".

ИСТОЧНИК KP.RU