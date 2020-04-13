Коронавирус в Тверской области: нормы ГТО можно сдать онлайн
С 13 по 17 апреля Центр ГТО города Твери организует дистанционную работу. Сдать нормы ГТО онлайн смогут жители любого возраста и уровня физической подготовки.
Очередной этап конкурса #сдаюгтодома предполагает выполнение силовых управжнений (сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, о гимнастическую скамью, о сиденье стула) и гимнастических упражнений (наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье).
Примеры упражнений размещены в официальной группе стадиона "Химик" в соцсети. Участникам необходимо прислать видео с выполением упражнения, а судьи оценят правильность выполнения.
Итоги конкурса подведут 20 апреля. Их можно будет увидеть на странице стадиона "Химик" в соцсети.
Дистанцилнные тренировки от профессиональных тренеров публикуются в сообществах "Спортивная школа олимпийского резерва "Тверь" и МУП "Спортивная школа "Лидер".
ИСТОЧНИК KP.RU
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