2020-04-13T20:23:44+03:00
Происшествия

В Тверской области иномарка съехала с дороги, пострадали двое

Угрозы жизни нет
Ольга ТРОФИМОВА
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В ДТП в Кимрском районе пострадали двоеВ ДТП в Кимрском районе пострадали двоеФото: Кирилл ЧАЩИН
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Авария произошла 13 апреля, на 11 км автодороги Дубна-Кимры-Горицы в Кимрском районе Тверской области.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что автомоибиль "Митцубиси Спейсранер", под управлением 49-летнего водителя, съехал в кювет.

В результате ДТП пострадали водитель и 28-летний пассажир. Угрозы жизни нет, водитель трезвый.

ИСТОЧНИК KP.RU

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