В Тверской области иномарка съехала с дороги, пострадали двое
Угрозы жизни нет
В ДТП в Кимрском районе пострадали двоеФото: Кирилл ЧАЩИН
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Авария произошла 13 апреля, на 11 км автодороги Дубна-Кимры-Горицы в Кимрском районе Тверской области.
В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что автомоибиль "Митцубиси Спейсранер", под управлением 49-летнего водителя, съехал в кювет.
В результате ДТП пострадали водитель и 28-летний пассажир. Угрозы жизни нет, водитель трезвый.
ИСТОЧНИК KP.RU