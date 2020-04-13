2020-04-13T21:23:47+03:00
Звезды

Сказки, спектакли, стихи о войне: Тверской ТЮЗ продолжает свои онлайн-проекты

На ближайшей неделе трансляции продолжатся
Ирина ТАРАСОВА
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Тверской театр юного зрителя продолжает свою работу в онлайн-формате.

- Мы рады, что наши онлайн-проекты находят такой отклик среди зрителей – трансляции спектаклей уже посмотрело более 10000 зрителей, а наши подкасты в соцсетях увидело более 70000 человек. В некоторых семьях даже появилась традиция – включать на ночь сказки из проекта «Сказки нашего театра», - рассказывают в ТЮЗе.

На ближайшей неделе трансляции спектаклей продолжатся. По просьбам зрителей вновь будет показан спектакль «Алиса» (8+), наполненный фантастическими перевоплощениями. Также зрители смогут увидеть яркий музыкальный спектакль «Басни» (6+) и трогательный и проникновенный спектакль «Поллианна» (6+).

Также продолжаются и постоянные подкасты:

- Сказки нашего театра. Актеры ТЮЗа читают сказки.

- ТЮЗ читает. Наши актеры читают пьесы, басни, произведения, стихи и целые

- ВредСовет - вредные советы Григория Остера - музыкальные зарисовки от

Ангелины Аладовой и Алексея Пучкова.

- Люди помнят о войне (#люди_помнят_о_войне).

На этой неделе появится ещё один проект, который будет включать в себя мастер-классы от артистов ТЮЗа по сценическому движению, сценической речи и многие другие. А также будут проходить прямые эфиры с артистами в Instagram.

Следите за официальными группами тверского ТЮЗа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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