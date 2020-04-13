Сказки, спектакли, стихи о войне: Тверской ТЮЗ продолжает свои онлайн-проекты
Тверской театр юного зрителя продолжает свою работу в онлайн-формате.
- Мы рады, что наши онлайн-проекты находят такой отклик среди зрителей – трансляции спектаклей уже посмотрело более 10000 зрителей, а наши подкасты в соцсетях увидело более 70000 человек. В некоторых семьях даже появилась традиция – включать на ночь сказки из проекта «Сказки нашего театра», - рассказывают в ТЮЗе.
На ближайшей неделе трансляции спектаклей продолжатся. По просьбам зрителей вновь будет показан спектакль «Алиса» (8+), наполненный фантастическими перевоплощениями. Также зрители смогут увидеть яркий музыкальный спектакль «Басни» (6+) и трогательный и проникновенный спектакль «Поллианна» (6+).
Также продолжаются и постоянные подкасты:
- Сказки нашего театра. Актеры ТЮЗа читают сказки.
- ТЮЗ читает. Наши актеры читают пьесы, басни, произведения, стихи и целые
- ВредСовет - вредные советы Григория Остера - музыкальные зарисовки от
Ангелины Аладовой и Алексея Пучкова.
- Люди помнят о войне (#люди_помнят_о_войне).
На этой неделе появится ещё один проект, который будет включать в себя мастер-классы от артистов ТЮЗа по сценическому движению, сценической речи и многие другие. А также будут проходить прямые эфиры с артистами в Instagram.
Следите за официальными группами тверского ТЮЗа.
ИСТОЧНИК KP.RU