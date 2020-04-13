Митрополит Тверской и Кашинский Савва освятил куличи на производстве

13 Апр 2020 2020-04-13T20:12:14+03:00

Митрополит Тверской и Кашинский Савва освятил линию по производству куличей, а также готовые изделия. Фото: Отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Тверской и Кашинской епархии

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19 апреля православные верующие отмечают Пасху. Одно из главных украшений стола - куличи.

В этом году в связи с коронавирусной инфекцией верующим предлагают как можно реже выходить из дома.

Что касается посещения храма, то священники также рекомендуют предпочесть домашнюю молитву. Тоже самое касается и освящения пасхальной трапезы.

Освящать куличи в храмах будут, но специально для того, чтобы не было скопления людей, 13 апреля митрополит Тверской и Кашинский Савва посетил одно из тверских предприятий, где освятил линию по производству куличей, а также готовые изделия.

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Пасху в этом году православные верующие будут отмечать 19 апреля. Правда, пройдет она, учитывая сегодняшнюю ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, в особых условиях. Молиться рекомендуется дома. Однако, если кто-то решит прийти в храм, то маска обязательна. В масках будут и священники во время исповеди.

ИСТОЧНИК KP.RU