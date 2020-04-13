2020-04-13T19:02:40+03:00
Общество

В Тверской области по нацпроекту отремонтируют больше 153 км дорог

В план работ включено семь участков автотрасс
Александр ЖМУЛИН
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В том числе продолжат ремонт 25 км автодороги Тверь - Бежецк - Весьегонск - Устюжна. Фото: ПТОВ том числе продолжат ремонт 25 км автодороги Тверь - Бежецк - Весьегонск - Устюжна. Фото: ПТО
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В этом году в Тверской области должны отремонтировать в 1,5 раза больше километров автотрасс регионального значения по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Если в 2019 году в регионе по нацпроекту в порядок привели 104 км дорог общего пользования, то в 2020-м планируется - 153,6 км. В программу ремонта включены участки на семи автотрассах.

Как сообщает областное правительство, в том числе в 2020 году по нацпроекту продолжат работы по ремонту участков автодорог Тверь - Бежецк - Весьегонск - Устюжна (25 км), Осташков - Селижарово - Ржев ( 28 км) и Торжок - Осташков (5 км).

В этом году по нацпроекту также завершат ремонт автодороги Красномайский - Фирово. Начнут приводить в порядок участки автодорог Дубна - Кимры - Горицы (20 км), Тверь - Рождествено - 1-е Мая - Ильинское (20 км) и «Москва - Рига» - Андреполь - Пено - Хитино (33,3 км).

13 апреля губернатор Игорь Руденя на совещании с руководителями областных министерств и ведомств подчеркнул, что работа по ремонту дорог в регионе будет вестись, невзирая ни на что.

ИСТОЧНИК KP.RU

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