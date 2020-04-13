2020-04-13T18:42:20+03:00
Экономика

Тверская область заняла 32-е место в рейтинге регионов по созданию рабочих мест

В большинстве субъектов РФ количество рабочих мест снижается, и Тверская область - не исключение
Виктория ТУШКОВА
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В Тверской области количество рабочих мест сокращаетсяВ Тверской области количество рабочих мест сокращаетсяФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Тверская область оказалась на 32-м месте среди 85-ти субъектов страны в рерйтинге создания рабочих мест.

Рейтинг составили аналитики "РИА-Рейтинг" по данным Росстата. Они проранжировали регионы по числу созданных рабочих мест, которое было рассчитано как разница в среднегодовом количестве занятых в возрасте от 15 до 72 лет. В исследовании присутствуют данные по динамике за последние три и десять лет.

За последние три года число рабочих мест сократилось в 60-и регионах России, среди которых и Тверская область (-2,8 тыс. рабочих мест за три года и -46,2 тыс. за десять лет). В процентном соотношении: -0,4% за три года и -6,7% да десятилетие.

В лидерах списка рынки труда Москвы и Подмосковья. За три последних года в столице появилось 89 тысяч новых рабочих мест, в Московской области - 200 тысяч. Аутсайдер рейтинга - Башкортостан. Здесь количество рабочих мест сократилось на 85 тысяч.

А КАК У СОСЕДЕЙ

Московская область (1-е место): +200,5 тыс. рабочих мест за три года

Тверская область (32-е место) -2,8 тыс. рабочих мест за три года

Псковская область (47-е место): -11,4 тыс. рабочих мест за три года

Новгородская область (53-е место): -15,0 тыс. рабочих мест за три года

Ярославская область (59-е место): -19,7 тыс. рабочих мест за три года

Вологодская область (68-е место): -30,5 тыс. рабочих мест за три года

Смоленская область (69-е место): -31,7 тыс. рабочих мест за три года

ИСТОЧНИК KP.RU

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