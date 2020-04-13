Крупную партию немаркированной табачной продукции и алкоголя изъяли в Твери

13 Апр 2020 2020-04-13T18:02:40+03:00

Склад немаркированной продукции обнаружили в Твери Фото: УМВД России по Тверской области

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Склад с алкоголем и табачной продукцией без маркировки обнаружили в Твери сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области совместно с сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по городу Твери.

Товар хранился в помещении, принадлежащем Обществу с ограниченной ответственностью. Полицейскими изъято 6160 пачек немаркированных табачных изделий и 1904 литра слабоалкогольной продукции, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, на сумму 794 000 рублей.

Продукция предназначалась для продажи.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU